Средства ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник

сегодня в 17:24

Средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и перехватили еще один вражеский дрон, пытавшийся атаковать российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков украинского БПЛА работают городские экстренные службы.

В субботу утром дежурные средства ПВО обнаружили и сбили два украинских беспилотника, которые летели на Москву.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией, а с 06:00 до 08:00 часов субботы бойцы ВС РФ перехватили еще 12 украинских дронов в небе над 4 российскими регионами.