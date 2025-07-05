Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили два украинских беспилотника, которые летели на российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией. Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью — 34.

Кроме того, с 06:00 до 08:00 часов субботы российские военные перехватили еще 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 4 российскими регионами.