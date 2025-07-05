94 украинских БПЛА уничтожили в небе над Россией прошедшей ночью

В течение ночи — с 23:00 до 7:00 — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью — 34. Над Брянской областью уничтожили 11 дронов, над Белгородской и Саратовской областями — по 9, над Новгородской областью — 8 и над Курской — 6.

Также беспилотники сбили в Ленинградской (3), Орловской (3), Ростовской (2), Смоленской (2), Рязанской (2), Пензенской (1) и Тульской (1) областях. 2 БПЛА уничтожили в Республики Чувашия и еще один над Московским регионом.

В результате ночной атаки беспилотников в Саратовской области зафиксированы повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Как сообщают местные власти, обошлось без жертв, на месте работают аварийные бригады и спецслужбы.