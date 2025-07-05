Дроны ВСУ атаковали Энгельс и Саратов: повреждены жилые дома
В результате ночной атаки беспилотников в Саратовской области зафиксированы повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Как сообщают местные власти, обошлось без жертв, на месте работают аварийные бригады и спецслужбы.
Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Точное количество сработавших БПЛА не уточняется. Системы ПВО отражали воздушную угрозу.
Ранее ВСУ атаковали Чебоксары, Запорожскую, Ростовскую и Ленинградскую области.