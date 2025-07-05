Над Чебоксарами сбили несколько вражеских дронов

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Над столицей Чувашии прогремели несколько взрывов — по предварительным данным, системы ПВО перехватили группу вражеских беспилотников, сообщает SHOT .

Местные жители зафиксировали около шести хлопков, в том числе в районе деревни Лапсары в 10 км от города.

На данный момент информация о повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступала. Предварительно, ВСУ пытались атаковать одно из местных предприятий в промзоне на юге города.

Официальные ведомства пока не прокомментировали инцидент, но источники связывают происшествие с очередной попыткой атаки на объекты в глубине российской территории.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область.