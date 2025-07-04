В Запорожской области тысячи абонентов остались без света

сегодня в 23:46

ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, что привело к частичному отключению электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По предварительным данным, повреждены несколько энергообъектов, в результате чего без электроэнергии остались более 20 тысяч абонентов в северо-западной части региона.

Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что бригады энергетиков работают в усиленном режиме для восстановления подачи электроэнергии. Однако сохраняется высокая опасность повторных ударов по инфраструктуре.

Особую тревогу вызывает гуманитарные последствия атаки. В селе Константиновка Пологовского округа в результате обстрела пострадали трое мирных жителей, включая двоих детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.