Минобороны: средства ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в небе над 4 регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу утром обнаружили и сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 4 российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, с 06:00 до 08:00 часов 8 вражеских дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, два беспилотника — над Рязанской областью, 1 БПЛА — над территорию Орловской области и 1 беспилотник ВСУ — над Новгородской областью.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией. Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью — 34.

После начала СВО украинские военнослужащие регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников.