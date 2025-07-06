Лидеры саммита БРИКС осудили теракты на российской ж/д инфраструктуре

В итоговой декларации после саммита БРИКС в Бразилии говорится, что участники объединения выразили глубокое осуждение атак на гражданскую инфраструктуру России. Речь идет о подрывах железнодорожных мостов в Курской, Брянской и Воронежской областях, пишет РИА Новости .

По словам лидеров БРИКС, они категорически не принимают преднамеренные нападения на гражданские объекты в трех российских областях — Брянской, Курской и Воронежской. В документе особо подчеркивается, что эти атаки, произошедшие 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, были направлены против мирного населения и привели к гибели людей, включая детей.

Представители стран БРИКС отметили, что пострадали в первую очередь мосты и железные дороги — ключевые элементы транспортной системы этих регионов России.

В Брянской области из-за подрыва рухнул автомобильный мост на поезд № 86, следовавший из Климова в Москву, в ночь на 1 июня. Эта катастрофа привела к сходу поезда с рельсов, в результате чего более 100 человек получили травмы, а семеро погибли.

Похожая ситуация произошла в Курской области, где на 48-м километре дороги Тросна — Калиновка обрушился мост во время проезда грузового локомотива. В этом случае травмы получили три члена поездной бригады.

Позже, в начале июня, на юге Воронежской области было обнаружено повреждение железнодорожного полотна на перегоне Евдаково — Сагуны. По словам губернатора региона Александра Гусева, из-за этого пришлось остановить несколько поездов. Эту информацию позже подтвердили представители Юго-Восточной железной дороги.

Ранее сообщалось, что от России на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин поучаствовал в мероприятии посредствам видеоконференции. Он оценил итоговую декларацию саммита БРИКС, назвав ее хорошей основой для дальнейшего сотрудничества стран-участниц.