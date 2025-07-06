Путин по видеосвязи принял участие в саммите БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В 2025 году мероприятие проводится в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Кремля.

Тема саммита: «Мир и безопасность, реформа глобального управления».

Путин поблагодарил президента Бразилии Лула да Силву за председательство страны и то, что та организовала активную работу по продвижению стратегического партнерства в рамках БРИКС. Важный момент, что страны объединения продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности.

На саммите БРИКС, проходящем 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он проведет двусторонние встречи.