В Долгопрудном на месте рынка построят современный торговый комплекс

Старый рынок в городском округе Долгопрудный уходит в прошлое. А вместе с ним и несоответствующие времени условия торговли, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Взамен разрозненных павильонов и страшных на вид палаток рядом со станцией МЦД «Долгопрудный» появится современный торговый комплекс.

Это будет здание общей площадью более двух тысяч квадратных метров с тремя надземными этажами, в том числе техническим, и подвальным этажом. Торговый комплекс разместится по адресу Московское шоссе, д. 6А на земельном участке площадью три тысячи квадратных метров с прилегающей парковкой, а также другими элементами благоустройства вокруг.

Проект уже прошел экспертизу. По информации застройщика Потребительского кооператива «КООПСТРОЙ плюс», планируется, что строительство начнется в этом году.

Сейчас на территории торговой площади идет снос строений. Спроектированный торговый комплекс создается для замены существовавшего рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.