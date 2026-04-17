«ПП» — не гарантия: что скрывает в себе «здоровый» фастфуд

Надпись «ПП» не регулируется законом и не гарантирует пользу, а калорийность таких блюд может не уступать обычному фастфуду, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Концепция «полезного» фастфуда часто служит маркетинговым инструментом, создающим иллюзию, что такое блюдо можно есть без ограничений. Человек может взять двойную порцию, полагая, что оно априори полезно, и в итоге получить избыток калорий, соли и жиров, сравнимый с обычным фастфудом», – сказала Кашух.

Он добавила, что в заведениях, где готовят такую еду, порции нередко большие, а контроль за качеством ингредиентов остается коммерческой тайной.

«Надпись «ПП» («полезное питание») не имеет юридического определения и не регулируется санитарными нормами, поэтому каждый производитель трактует ее по-своему», – отметила врач.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.