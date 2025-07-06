На авто кортежа Лаврова в Бразилии есть надпись: «Мы — Россия! Мы — Лавров!» Политика сегодня в 18:02

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию. На ней запечатлены автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в бразильском Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит БРИКС.

Сверху на номерах большими буквами что-то написано на бразильском. Справа размещен логотип БРИКС. Снизу указано: «Мы — Россия! Мы — Лавров». 6 июля глава МИД РФ прилетел в бразильский Рио-де-Жанейро. Он участвует в саммите БРИКС. 17-я встреча глав МИД стран-членов объединения проходит 6-7 июля. Лавров традиционно будет возглавлять российскую делегацию. Также он проведет двусторонние встречи.