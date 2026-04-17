В Химках прошли соревнования по гимнастике регионального масштаба

Открытый турнир Московской области по художественной гимнастике «Весенние колибри» собрал 470 участниц из 27 муниципалитетов в зале спорткомплекса «Юбилейный». Среди них — 75 спортсменок из Химок, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнования проходили в двух форматах. В личном зачете выступили 350 гимнасток. Еще 120 участниц боролись за победу в командных состязаниях. Самые юные спортсменки 2019 года рождения удивили зрителей серьезным мастерством.

Химкинские гимнастки показали лучшие результаты. Золото в командном зачете взяла пятерка «Малибу»: Дориана Салкоч, Дина Курбанова, Алиса Меняева, Марина Стрыгина и Алиса Константинова. Серебро досталось команде «Баунти» — Полине Романовой, Александре Алексейчук, Миле Герасименко, Софии Морозовой и Дарье Казаковой.

Яркие победы ждали и в личном зачете. Среди гимнасток 2011 года рождения уверенно победила Ева Колганова. Варвара Фабькина поднялась на третью ступень пьедестала. В категории 2012 года рождения серебряную награду завоевала Полина Чапрыгина. Самые юные участницы тоже отличились: Виктория Кочеткова стала первой, а Анна Тумкина — третьей.

Награды победителям вручили депутат Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Спортивная школа «Химки» воспитала не одно поколение чемпионов. Сегодня здесь культивируют художественную гимнастику, плавание, дзюдо, фехтование и паралимпийские дисциплины. Как отметила гость соревнований, трехкратная призерка чемпионатов мира по художественной гимнастике в многоборье Дарья Кондакова, химкинская школа гимнастики — одна из сильнейших в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.