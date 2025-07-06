Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Президент России Владимир Путин отметил, что итоговый документ саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро формирует хорошую основу для дальнейшего сотрудничества стран-участниц, пишет РИА Новости .

Российскую сторону на семнадцатом саммите БРИКС, проходящем 6–7 июля в Бразилии, представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сам Путин принимает участие дистанционно с помощью видеоконференции.

По мнению российского лидера, утверждаемая декларация поможет странам БРИКС продолжить взаимодействие на принципах равенства и преемственности, что всегда было характерно для этого объединения.

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что на саммите БРИКС 6 и 7 июля не будет принято каких-либо прорывных решений и ждать этого не следует.