Политолог Сипров: от саммита БРИКС не стоит ждать чего-то прорывного
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На очередном саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля, не будет принято каких-то прорывных решений, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Отказываться от доллара как мировой валюты и вводить вместно него свою расчетную единицу на саммите не будут. Для этого нет ни объективных, ни субъективных предпосылок», — сказал Сипров.
Он уточнил, что, во-первых, сам альянс находится в состоянии формирования — проще говоря, мировое большинство разочаровалось в западной гегемонистской модели глобализации и ищет альтернативы.
«БРИКС стал, пожалуй, самым серьезным конкурентом для западных институтов — отсюда и расширение круга желающих стать партнерами этого союза. Тем не менее альянс остается рыхлым — у БРИКС нет ни устава, ни постоянно действующего управляющего органа. Во-вторых, слабы экономические связи между странами этого объединения, а сами эти страны слишком зависимы от Запада», — констатировал политолог.
Сипров указал на символичность того, что президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными тарифами тем странам БРИКС, которые не свернут с курса на дедолларизацию, а отповеди на эти угрозы со стороны альянса не последовало.
«То есть пока БРИКС остается клубом стран незападного мира с нечетко выраженными интересами и неопределенными приоритетами в деятельности: или это политический альянс по продвижению курса альтернативного западному, или экономический союз, нацеленный на обеспечение устойчивого развития национальных экономик, или же просто площадка по обсуждению широкого круга социальных и гуманитарных проблем — здравоохранения, климата, внедрения искусственного интеллекта и т. п.» — резюмировал эксперт.
17-й саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Его посетит глава МИД России Сергей Лавров.