Политолог Сипров: от саммита БРИКС не стоит ждать чего-то прорывного

«Отказываться от доллара как мировой валюты и вводить вместно него свою расчетную единицу на саммите не будут. Для этого нет ни объективных, ни субъективных предпосылок», — сказал Сипров.

Он уточнил, что, во-первых, сам альянс находится в состоянии формирования — проще говоря, мировое большинство разочаровалось в западной гегемонистской модели глобализации и ищет альтернативы.

«БРИКС стал, пожалуй, самым серьезным конкурентом для западных институтов — отсюда и расширение круга желающих стать партнерами этого союза. Тем не менее альянс остается рыхлым — у БРИКС нет ни устава, ни постоянно действующего управляющего органа. Во-вторых, слабы экономические связи между странами этого объединения, а сами эти страны слишком зависимы от Запада», — констатировал политолог.

Сипров указал на символичность того, что президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными тарифами тем странам БРИКС, которые не свернут с курса на дедолларизацию, а отповеди на эти угрозы со стороны альянса не последовало.

«То есть пока БРИКС остается клубом стран незападного мира с нечетко выраженными интересами и неопределенными приоритетами в деятельности: или это политический альянс по продвижению курса альтернативного западному, или экономический союз, нацеленный на обеспечение устойчивого развития национальных экономик, или же просто площадка по обсуждению широкого круга социальных и гуманитарных проблем — здравоохранения, климата, внедрения искусственного интеллекта и т. п.» — резюмировал эксперт.

17-й саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Его посетит глава МИД России Сергей Лавров.