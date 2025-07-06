ВСУ ударили по работающему в поле комбайну под Белгородом, есть раненый

В селе Черемошное Белгородской области местный житель получил травмы во время работы в поле на комбайне. ВСУ использовали боевой дрон для удара по сельскохозяйственной технике. Мужчина отделался легкими травмами, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — рассказал губернатор региона.

На этом обстрелы со стороны ВСУ не прекратились. В селе Ясные Зори представители киевского режима с помощью дрона атаковали предприятие, а также повредили легковой автомобиль. Второй дрон в данном населенном пункте обстрелял социальный объект, где в итоге произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Также обстрелам подверглись разные объекты в селе Борисовка Волоконовского района, в селе Борки Валуйского округа, в селе Графовка Шебекинского округа, а также в Грайвороне. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее ВСУ с помощью дрона подорвали легковой автомобиль. В результате происшествия водитель и его спутник погибли на месте. Машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит.