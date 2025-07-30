Квас и холодный суп: что лучше ставить на стол в жару?

Член Российской экологической академии, врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что в жару стоит немного поменять рацион: организм требует меньше питательных веществ, но все же меню должно быть полезным и насыщенным.

«Не зря на Руси давным-давно придуманы были холодные супы, такие как окрошка, холодники, свекольники, которые не требуют стояния у плиты и хорошо охлаждают организм изнутри», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, очень важно при высоких температурах пить больше жидкости. Эксперт больше всего рекомендует воду, квас и морсы без сахара. Салаты с майонезом, мясные жирные блюда и другие «сложносочиненные» блюда — плохая идея в жару.

Обязательно стоит включить в рацион фрукты, но не есть их натощак: это нужно для предотвращения скачков сахара. Хорошая идея — разгрузочный день на абрикосах или арбузах, но обязательно с добавлением белковой пищи, например, орехов или сыра.