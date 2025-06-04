Крупенин сообщил Воробьеву о готовности и дальше работать в Талдомском округе

В рамках рабочей встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин обсудили вопрос о дальнейшей работе руководителя муниципалитета, чей срок полномочий истекает осенью 2025 года. Крупенин доложил Воробьеву о готовности продолжать работу в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Срок полномочий Крупенина истекает в ноябре 2025 года. В завершении рабочей встречи с Воробьевым он заявил, что хотел бы и дальше работать в городском округе и всесторонне его развивать.

Крупенин готов заниматься продолжением реализации проектов и внедрять новые инициативы, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения муниципалитета.

Ранее Воробьев на встрече с Крупениным поручил главе городского округа взять на личный контроль вопросы развития ЖКХ, а также поблагодарил его за своевременную помощь бойцам СВО и их семьям. Крупенин зачитал доклады о привлечении 12 млрд рублей инвестиций в округ, а также рассказал, как развивалась медицина в течение последних пяти лет.