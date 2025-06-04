Воробьев поблагодарил Крупенина за заботу о бойцах СВО в Талдомском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным выразил благодарность за качественную работу в области заботы о бойцах СВО, а также об их семьях в округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я хочу поблагодарить вашу команду за заметную помощь и заботу о наших бойцах, их семьях. И вместе с тем все-таки еще раз отметить важность решения тех проблем, вопросов, которые они задают», — обратился Воробьев к Крупенину.

Воробьев отметил, что чтобы все вопросы, которые поступают от бойцов СВО и их семей, своевременно и качественно решались, нужно быть с ними в постоянном контакте, постоянно находиться на связи.

«Прошу вас и дальше встречаться с жителями, уделять этому внимание», — подчеркнул губернатор.

Ранее Крупенин рассказал Воробьеву о том, как за последние годы изменилась инфраструктура ЖКХ в округе. Губернатор Подмосковья попросил главу округа взять на контроль все вопросы, связанные с ЖКХ, и следить, чтобы они решались.