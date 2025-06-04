Крупенин доложил Воробьеву о росте экономики в Талдомском городском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным, в ходе которой заслушал несколько докладов о развитии округа. Одной из тем стала экономика, Крупенин рассказал, что округ за последние пять лет привлек 12 млрд рублей инвестиций, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Экономика округа растет, несмотря на удаленность территории. За это время в два раза увеличились собственные доходы бюджета. Реализовано 46 инвестпроектов, создано более 4000 рабочих мест, в планах до 2028 года — еще 2000», — доложил Крупенин Воробьеву.

На данный момент в реализации находится 34 проекта, которые планируют завершить к 2028 году. Часть из проектов касается вопросов импортозамещения. В округе занимаются производством материалов и компонентов для электронных плат, а с осени 2025 года заработает новая линия. В будущем специалисты направят 450 млн рублей на расширение завода фасадных панелей для утепления.

Талдомский городской округ реализует в том числе часть проектов в сельскохозяйственном секторе.

«Посевная площадь с 2020-го в округе увеличилась в два раза. В 2023 году, например, мы собрали 37 тысяч тонн семенного картофеля. Сейчас его урожай занимает 15-20% от всего объема элитного семенного картофеля в Российской Федерации. Построили шесть картофелехранилищ, в 2026-м вводим еще два», — доложил губернатору Крупенин.

В Вотре до 2026 года планируют построить зерносушилку, на это направлены инвестиции в размере 80 млн рублей. В Северном появится современный рыбный комплекс, где будет организовано разведение африканского сома. На данный проект потратят инвестиции в размере 100 млн рублей.

Ранее Воробьев и Крупенин обсудили вопросы развития ЖКХ в Талдомском городском округе, помощь бойцам СВО и развитие медицины.