Воробьев поручил главе Талдомского округа взять на контроль вопросы ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным, где заслушал доклад о благоустройстве округа, а также поручил взять на личный контроль вопросы ЖКХ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Талдомский городской округ вы возглавляете уже пять лет. Муниципалитет удаленный, но, как и все другие, важный для нас. Мы планомерно реализуем программы модернизации теплоснабжения, водоснабжения. Впереди летний сезон, в округе будет много дачников, повышенная нагрузка на сети. Поэтому важно, чтобы все, что касается воды, электричества и чистоты, было на особом контроле. В этом году уже приступили к строительству новой БМК в поселке Северный и ремонту порядка 10 километров теплосетей в Талдоме и Запрудне. Необходимо информировать жителей, где и какие работы идут и когда они завершатся», — подчеркнул Воробьев.

Что уже сделано

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

В прошлом году специалисты провели капитальный ремонт на сетях протяженностью 9,4 километра в Запрудне и Талдоме. Отремонтированные объекты обслуживают более 5,9 тысяч жителей, а также питают шесть социальных объектов. Крупенин также доложил Воробьеву, что в прошлом году в округе построили три водозаборных узла в Павловичи, Николо-Кропотке и Нушполе. Это улучшило качество жизни примерно 1,5 тысячи человек.

Также за последние пять лет в разных населенных пунктах Талдомского городского округа специалисты создали новые объекты для отдыха и досуга. Например, в деревнях Кошелево, Юркино и Ермолино были обустроены скверы для прогулок, а в поселках Вербилки, Запрудня, Северный (лесопарковая зона) появились парковые и пешеходные зоны. Также в Талдоме были построены новые объекты: сквер на ул. 8 Марта, пешеходная зона по ул. Победы, городской пляж и скейт-парк в ПКиО «Победа».

Планы на благоустройство

В планах на 2026 год есть введение в эксплуатацию двух блочно-модульных котельных в Григорове и Пановке, а также ремонт сетей протяженностью 1,25 километра в Северном и 0,9 километра в Запрудне.

«Качество воды, которое получает население, очень важное направление. Сейчас у нас идет строительство двух водозаборных узлов в деревнях Юркино и Ермолино. Кроме этого, закончили проектирование и начали работы по новым очистным сооружениям в Ермолино. Сдадим все три объекта в 2026 году. Огромный пласт работы по модернизации сетей водоотведения в поселке Вербилки, ремонту дюкера под рекой Дубной и модернизации канализационных сетей. Также на 2026–2028 годы запланирована реконструкция большого напорного коллектора в поселке Северный, реконструкция очистных сооружений в Талдоме на ул. Загородной», — рассказал Крупенин.

Глава Талдомского городского округа рассказал Воробьеву, что специалисты уже заканчивают благоустройство площади Карла Маркса, где рядом с храмом Михаила Архангела и Краеведческим музеем появятся современные места для прогулок. После этого рабочие начнут строить сквер Корсакова в Запрудне.

«Сейчас ведем проектирование детского сквера у центрального ДК в Талдоме, рядом с ним будет небольшой сквер с памятником нашим ребятам, которые погибли на СВО. Будем реализовывать такой проект, конечно, после обсуждения с родителями, участниками спецоперации», — добавил глава округа.