Крупенин: в Талдомский округ привлекли работать более 300 врачей

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал, как развивается сфера здравоохранения. За последние пять лет в округ привлекли работать более 300 сотрудников медицинского персонала, в том числе квалифицированных врачей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Ведем большую работу по привлечению врачей — за пять лет это более 300 человек медицинского персонала. Мы выделили 37 земельных участков, семь квартир, в этом году еще три квартиры выделим. Благодаря объединению с Дубненской больницей закрываем потребность в узких специалистах. Они к нам приезжают из Дубны», — доложил Крупенин Воробьеву.

Воробьев также заслушал доклад о том, что с 2020 года в округе построили три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), которые территориально находятся в Квашенке, Павловиче и Великом Дворе. В Запрудне специалисты отремонтировали первый этаж гериатрического стационара, а также три рентген-кабинета, расположенных в Талдоме, Запрудне и Вербилке. Еще одним обновленным объектом стало детское отделение в Талдоме.

По словам Крупенина, до конца 2025 года закончится ремонт в корпусе «Б» взрослой поликлиники Талдомской больницы. На данный момент медицинские учреждения округа укомплектованы на 93%. Все сотрудники получают разные меры поддержки, действующие в том числе в области.

Кроме того, Крупенин рассказал Воробьеву о благоустройстве в социальной сфере. Так, за последнее пятилетие в округе отремонтировали две школы, два детских сада, провели текущий ремонт в Темповском ДК, обновили 27 спортобъектов и открыли библиотеку в Талдоме, а также галерею «Свет вокруг».

Ранее Воробьев и Крупенин обсудили вопросы благоустройства ЖКХ в городском округе, а также помощь бойцам СВО и их семьям.