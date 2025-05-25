Киркоров заявил, что хочет перевезти прах матери из Болгарии в Россию

Российский поп-король Филипп Киркоров заявил, что намерен перевезти прах покойной матери из Болгарии на Троекуровское кладбище в российской столице.

«Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — заявил Киркоров на телепередаче «Однажды…» на НТВ.

Виктория Марковна Киркорова скончалась 30 апреля 1994 года в возрасте 57 лет от продолжительной болезни. Захоронение матери звезды российского шоу-бизнеса находится на кладбище в Софии рядом с другими родственниками.

О смерти своего отца Бедроса Киркорова Филипп сообщил в соцсетях 18 марта текущего года. У 92-летнего народного артиста России были давние проблемы с сердцем. Бедрос Киркоров был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.