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Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили. Об этом сообщает корреспондент РИАМО.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

На Троекуровское кладбище пришло большое количество людей. Могила Бедроса Киркорова обложена цветами и ритуальными венками.

Артист похоронен рядом с модельером Валентином Юдашкиным, эстрадным певцом Вячеславом Добрыниным, советским режиссером-постановщиком Виталием Воробьевым и другими известными российскими деятелями искусства.

На могилу положили портрет народного артиста России. Также на ней установили большой христианский крест.

Прощание с Бедросом Киркоровым проходило на Троекуровском кладбище. Гроб с телом установили в большом зале.

Филипп Киркоров сказал, что Бедрос был отличным отцом и любящим дедушкой. Народный артист России прошел длинный творческий путь.

Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания Бедроса Киркорова проводили в последний путь под аплодисменты. Проститься с ним собрались множество людей.