«Он стал потрясающим отцом»: Филипп Киркоров трогательно простился с папой

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Певец Филипп Киркоров произнес речь во время прощания с отцом Бедросом

Певец Филипп Киркоров произнес речь во время церемонии прощания с отцом, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Он отметил, что у умершего нет врагов, вокруг него всегда были друзья, сообщает SHOT .

Киркоров-младший отметил, что Бедрос жил долгое время. Он был счастливым человеком, который прошел насыщенный путь в музыке.

«Он стал потрясающим отцом и любящим, заботливым дедушкой», — добавил Филипп Киркоров.

На церемонии прощания были официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, артист Александр Ревва, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и ряд других звезд российского шоу-бизнеса.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта. У него остановилось сердце. Мужчине было 92 года.

Прощание проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. На него пришел в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.