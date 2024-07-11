Юрист Хаминский допустил раскол семьи Заворотнюк после начала раздела наследства

Юрист Александр Хаминский считает, что фигурист Петр Чернышев и старшие дети ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк могут столкнуться с серьезными межличностными трудностями, когда начнется процесс раздела многомиллионного наследства звезды сериала «Моя прекрасная няня», пишет MK.RU .

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк владела несколькими домами, квартирами, автомобилями и земельными участками в разных городах России. Сообщается, что якобы в 2021 году она переписала все свое имущество на детей и мать. При этом ее супруг Петр Чернышев, который до последнего дня заботился об актрисе, также является одним из прямых наследников.

Хаминский допустил, что когда начнется процедура раздела имущества, семья Заворотнюк может расколоться. Однако на похоронах актрисы ее старшая дочь Анна Заворотнюк заявила, что близкие будут сохранять теплые отношения между собой в память о ней.

При этом, кроме наследства, Заворотнюк оставила семье долг перед налоговой службой в 140 тысяч рублей. Кто будет оплачивать эту задолженность, пока неизвестно.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни 30 мая 2024 года. Причиной смерти стала онкология мозга, с которой она начала бороться через год после рождения младшей дочери Милы. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» похоронили на Троекуровском кладбище. После траурной церемонии фигурист Петр Чернышев не смог сдержать эмоций, расплакался на могиле покойной супруги и целовал крест.