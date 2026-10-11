Москвичка заявила, что незнакомец снимал ее на телефон в женском туалете ТЦ

Москвичка заявила, что незнакомец снимал ее на телефон в женском туалете торгового центра, сообщает 112 .

Ксения работает в ТЦ на Литовском бульваре. 7 октября она была в уборной, когда в соседнюю кабинку кто-то вошел. Пять минут стояла тишина, и это насторожило девушку. Подняв голову, она заметила телефон над перегородкой.

Девушка подождала у выхода и заметила, что из женского туалета вышел мужчина. Она попросила показать телефон, но не нашла там никаких следов съемки. Мужчина сказал, что случайно ошибся дверью. Он представился сотрудником торгового центра.

Девушка вызвала полицию и написала заявление. По словам Ксении, мужчина из Ростова-на-Дону, у него есть семья и дети.

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