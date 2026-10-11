Футболисту стало плохо во время матча в Анапе. Он умер Происшествия сегодня в 18:42 Фото - © Медиасток.рф

Во время матча соревнований среди команд ветеранов 60 лет и старше в Анапе одному из футболистов стало плохо, сообщает «112».

ЧП произошло во время финального турнира Всероссийских соревнований среди команд ветеранов 60 лет и старше. Мужчина потерял сознание. Медики пытались его спасти, но он скончался по дороге в больницу. Подробностей происшествия нет. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.