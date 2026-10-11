Как мыть посуду? Российские мужчины превращаются в бытовых инвалидов

В России девушки стали массово жаловаться на неспособность их мужчин осиливать быт. Они все чаще нанимают специалистов, чтобы научить партнеров справляться с простыми домашними делами, сообщает Baza .

Речь идет об элементарных навыках — стирке, готовке и даже мытье посуды.

Так, 30-летняя Оксана рассказала, что уехала на два месяца в командировку, а за это время ее партнер ни разу не постирал одежду. Как выяснилось, он не разобрался с включением стиральной машины. В итоге мужчина решил, что будет покупать новые вещи, когда «старые» загрязнялись.

Подобными историями девушки стали часто делиться в Сети. Они выкладывают фотографии и рассказы про «бытовую инвалидность» их зрелых мужчин.

По словам 28-летней Анны, она приготовила ужин и ушла по своим делам. Вернувшись, увидел, что парень ничего не съел, так как его любимая тарелка была грязной.

Вот из-за таких ситуаций девушки вынуждены обращаться за помощью не только к психологам, но и к няням. В стране набирает популярность услуга «няни для мужчин», где парней обучают примитивным задачам: как пользоваться плитой, сколько градусов нужно для стирки разных тканей и т. д.

Психолог Илья Тараканов считает, что дело не столько в неумении применять хозяйственные навыки, сколько в том, что взрослый человек постепенно перекладывает на партнера за свою жизнь. И в итоге замкнутый круг: мужчина ждет инструкций или выполненной задачи, а женщина — принятия решений от партнера.

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