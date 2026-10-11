Москвич пришел на чистку зубов, а получил операцию на сердце

Примерно через неделю после профчистки зубов у стоматолога у мужчины поднялась температура более 38 градусов. Потом появились сильные боли в пояснице и суставах. Врачи лечили пациента от бронхита и пневмонии, но состояние не улучшалось.

После сделанного УЗИ сердца медики обнаружили причину заболевания: на клапанах нашли бактериальные образования размером до 1,5 см. Врач связала болезнь с визитом к стоматологу и высказала предположение, что бактерии попали в кровь во время чистки, а потом они закрепились на сердечных клапанах.

Москвичу сделали операцию и заменили пораженный клапан. После этого перед рядом стоматологических процедур ему может понадобиться профприем антибиотиков.

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