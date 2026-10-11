USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
TRY
Турецкая Лира
17,27
-0.64 %

Москвич пришел на чистку зубов, а получил операцию на сердце

Здравоохранение

Фото - © Медиасток.рф

48-летний москвич перенес операцию на сердце после профессиональной чистки у стоматолога, сообщает Baza.

Примерно через неделю после профчистки зубов у стоматолога у мужчины поднялась температура более 38 градусов. Потом появились сильные боли в пояснице и суставах. Врачи лечили пациента от бронхита и пневмонии, но состояние не улучшалось.

После сделанного УЗИ сердца медики обнаружили причину заболевания: на клапанах нашли бактериальные образования размером до 1,5 см. Врач связала болезнь с визитом к стоматологу и высказала предположение, что бактерии попали в кровь во время чистки, а потом они закрепились на сердечных клапанах.

Москвичу сделали операцию и заменили пораженный клапан. После этого перед рядом стоматологических процедур ему может понадобиться профприем антибиотиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.