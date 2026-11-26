В Серпухове досрочно отремонтировали мост через Речму на трассе М-2 «Крым»

Ремонт моста через Речму на 92-м километре Симферопольского шоссе в Серпухове завершили на год раньше срока госконтракта. Все ограничения движения сняты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Плановый ремонт моста через Речму на федеральной трассе М-2 «Крым» завершили досрочно. Сооружение построили в 1981 году. По данным ФКУ Упрдор «Россия», работы планировали закончить в конце 2027 года, но подрядчик выполнил их на год раньше срока госконтракта.

Рабочие восстановили поврежденные участки несущих элементов, заменили опорные части и деформационные швы. На проезжей части устроили гидроизоляцию, выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие. Также обновили перильное и барьерное ограждения и систему водоотвода.

Во время ремонта транспорт в сторону Москвы и области двигался по левой части сооружения, отремонтированной в прошлом году. Теперь потоки разделены по двум мостам в прямом и обратном направлениях. На участке обеспечены максимальная пропускная способность, безопасность и комфорт движения.

Трасса входит в транспортный коридор, связывающий столицу с южными регионами. Ежедневно по этому участку проезжает более 100 тыс. автомобилей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.