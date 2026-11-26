Следы туши и тональника: может ли отель потребовать деньги за грязное белье

Даже если постельное белье или полотенце действительно безнадежно испорчены, отель не вправе требовать за них полную стоимость без учета износа, сообщила РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Ранее российские блогеры рассказали, как в китайском отеле сотрудники пытались потребовать с них компенсацию за «кровавые» подушки и грозили полицией. По их словам, на подушках после сна появились красные пятна. За это на ресепшене с гостей потребовали денег, а также пугали полицией.

Что считается нормальной эксплуатацией: стирка входит в стоимость

Адвокат объяснила, что с юридической точки зрения существует четкая грань между обычным загрязнением и порчей имущества. В России этот вопрос регулируется правилами предоставления гостиничных услуг.

«Стирка белья и полотенец уже заложена в стоимость проживания. Следы пота, уличной пыли, незначительные пятна от еды, напитков или повседневной косметики (тональный крем, тушь), которые легко отстирываются в промышленной прачечной, считаются нормальной эксплуатацией», — сказала Полякова.

Что считается порчей: краска для волос, хна, автозагар

Она отметила, что основанием для взыскания компенсации могут стать невыводимые пятна от краски для волос, хны или автозагара, а также прожженные участки ткани. Многие зарубежные отели заранее прописывают соответствующие условия в правилах проживания.

«Однако белье имеет износ. Полотенце, использованное десятки раз, стоит значительно меньше нового. Отель может требовать только остаточную стоимость вещи на момент повреждения, а не цену новой», — подчеркнула адвокат.

Что делать, если отель требует компенсацию

Полякова указала на то, что бремя доказывания лежит на гостинице. Ее представители должны подтвердить, что пятно появилось по вине конкретного постояльца, не выводится при профессиональной стирке, а дальнейшее использование вещи невозможно. При этом размер компенсации не может определяться отелем в одностороннем порядке.

Чтобы избежать спорных ситуаций, эксперт порекомендовала сразу при заселении сообщать сотрудникам гостиницы об обнаруженных пятнах на белье и полотенцах и просить заменить их.

«Не признавайте вину устно, требуйте письменную детализацию. Не соглашайтесь „из-за нехватки времени“. Попросите отель предоставить расчет суммы к оплате, его обоснование и доказательства того, что пятно не выводится», — заключила адвокат.

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