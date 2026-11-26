Обновление кириллицы в iPhone вызвало ажиотаж среди россиян. Все восхищены новым «слогом царской грамоты», на которой теперь руководители смогут ставить задачи подчиненным, а маркетолог — писать клиенту как летописец.

На ситуацию в социальных сетях обратил внимание блогер Максим Ситников. После обновления iOS 27.2 Apple расширила поддержку кириллицы — добавила символы для языков народов России (татарского, башкирского, якутского и других). Если зажать русскую букву на клавиатуре, можно увидеть дополнительные варианты.

«Почти тысячу лет мы шли от берестяной грамоты к iPhone. iPhone, кажется, решил сходить обратно», — написал автор публикации.

Комментаторы с юмором отреагировали на обновление:

«Переходите к нам на новую кириллическую клавиатуру! У нас есть: дабл ять ѣѣ, таблетки ѳѳѳѳ, рогатые чувашские буквы ӑӗў, трезубец ѱ, насекомая буква с лапками и глазами ӝ, национальная индейская изба фигвам ѧ, бактериофаг ѫ, котенок Ѭ»;

«Наконец-то правильная причина перейти с Android на iPhone»;

«Боже, храни раба Твоего Стива, да будетъ путь его прямъ, дѣла — праведны и полезны, и да не оскудѣетъ въ немъ духъ творенія!».

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