Рузский региональный оператор за неделю заменил 53 контейнера для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, отремонтировал еще 15 и дополнительно установил 15 емкостей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рузский регоператор продолжает обновлять инфраструктуру контейнерных площадок. За неделю сотрудники заменили 53 емкости для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, отремонтировали 15 контейнеров. Еще 15 емкостей установили дополнительно.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Помимо обслуживания контейнеров и бункеров, регоператор занимается содержанием площадок. За неделю с территорий 13 муниципальных и городских округов вывезли более 206 тыс. м³ отходов: — Волоколамский — порядка 8 тыс. м³; — Власиха — более 1,2 тыс. м³; — Восход — 117 м³; — Истра — порядка 32 тыс. м³; — Красногорск — порядка 45 тыс. м³; — Краснознаменск — более 3 тыс. м³; — Лотошино — порядка 2 тыс. м³; — Молодежный — 161 м³; — Шаховская — порядка 3 тыс. м³; — Можайский — более 10 тыс. м³; — Наро-Фоминский — более 23 тыс. м³; — Одинцовский — более 65 тыс. м³; — Рузский — более 12 тыс. м³.

Сотрудники и техника регоператора ежедневно выходят на маршруты для поддержания чистоты на территориях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.