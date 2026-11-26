С 24 по 25 ноября в городе выпало 14 мм осадков. Об этом проинформировало министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. По данным городской администрации, дорожная техника работала с начала снегопада, а ночью — в усиленном режиме.

«На прометание и обработку дорог вышли автоколонны из комбинированных дорожных машин. Главные дороги, где проходит общественный транспорт, были вычищены до асфальта и обработаны до 07:00, чтобы нижегородцы могли безопасно и быстро добраться до работы. По прогнозам погоды, снег продолжит идти в Нижнем Новгороде и дальше: интенсивность его может снизиться, однако осадки передают каждый день с последующим похолоданием», — отметили в министерстве.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погоды и состояния дорог, избегать резких маневров. На время уборки снега парковку на улицах Нижнего Новгорода будут ограничивать.

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