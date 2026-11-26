Команды Нестеровского лицея и Тучковской школы № 1 стали победителями соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Школьной лиги в Рузском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девушки из Нестеровского лицея и юноши из Тучковской школы № 1 завоевали золото Школьной лиги по баскетболу 3х3 в Рузском муниципальном округе. Серебро получили команды Рузской школы № 3, бронзу — юноши и девушки гимназии № 1 Рузы.

Эти команды представят округ на региональном этапе Единой школьной лиги Московской области. Следить за их выступлениями можно в официальной группе лиги.

«Успех школьников из Рузы, Тучково и Нестерово — это результат упорных тренировок, поддержки тренеров, наставников и, конечно, родителей», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа поблагодарил всех, кто помогает школьникам расти и побеждать, и пожелал командам успехов на областных соревнованиях.

«Участники продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, а главное — умение действовать сообща, поддерживать товарищей и достойно принимать как победы, так и поражения», — сказал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Он отметил, что соревнования объединили школьников, педагогов и родителей вокруг идеи здорового образа жизни, поздравил победителей и призеров и пожелал всем участникам продолжать совершенствовать навыки.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.