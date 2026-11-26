На брифинге Пашинян поблагодарил Пограничную службу Федеральной службы безопасности России за охрану рубежей республики.

«Но пришло время, чтобы мы в ближайшие годы полностью взяли эту ответственность на себя», — сказал Пашинян на брифинге.

Российское пограничное объединение в Армении состоит из четырех отрядов: в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. До недавнего времени они охраняли границы с Ираном и Турцией, а также контролировали некоторые контрольно-пропускные пункты.

В 2018 году Пашинян говорил, что не возражает против присутствия российских пограничников. Недавно премьер также заявил, что Ереван хотел бы вывода 102-й военной базы Вооруженных сил России из Гюмри.

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