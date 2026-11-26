В Наро-Фоминске обсудили подготовку детей к учебе в математическом классе

Педагоги дошкольного и начального образования 24 ноября обсудили подготовку детей к математическому первому классу на круглом столе в наро-фоминской школе № 9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Круглый стол «Предшкола: готовим детей к обучению в математическом 1 классе» прошел в Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В. В. Лебедева. Участники обсудили раннее развитие детей и подготовку к школе.

Воспитатель Маида Абдулхалыговна Касимова рассказала о создании мотивационной среды для знакомства с точными науками в детском саду. Вероника Михайловна Прокофьева поделилась опытом применения игрового набора Фребеля. Лилия Валерьевна Бирюкова провела практический мастер-класс по использованию пособий VAY TOY для развития логического мышления.

Учитель-логопед Ольга Николаевна Митина представила методики логопедической математики, показывающие связь речевого развития с формированием математических представлений у дошкольников. Учитель начальных классов Елена Евгеньевна Труфен рассказала о стандартах и требованиях к успешной адаптации будущих первоклассников в математическом классе.

Участники отметили ценность профессионального диалога. По их оценке, представленные инструменты и игровые технологии помогают сделать математику понятной и увлекательной для детей и обеспечить комфортный переход из детского сада в школу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.