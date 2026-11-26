Выпускники первой группы механиков по эксплуатации беспилотных авиационных систем получили свидетельства о профессии 26 ноября в МКБ «Факел» в Химках. Все они сдали аттестацию на отлично, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выпускники прошли аттестацию комиссии авиационного учебного центра Московского авиационного института (МАИ). Свидетельства им вручили заместитель председателя совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов и заместитель директора авиационного учебного центра МАИ Евгений Шулепов.

Подготовку по профессии «Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем» организовали в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Инициатором выступило спортивное объединение «Химкинский Дрон».

Обучение проходило на технической базе юнармейского отряда и инженерной команды МКБ «Факел» — финалистов Всероссийского проекта «Кибердром». Под руководством отраслевых экспертов слушатели осваивали реальные производственные процессы.

Авиационные механики диагностируют неисправности, выполняют текущий ремонт, плановое обслуживание и настройку систем беспилотных воздушных судов. Они обеспечивают исправность, безопасность и готовность дронов к полетам.

Спрос на таких работников растет. Согласно Стратегии развития беспилотной авиации в РФ, к 2030 году потребность в специалистах инженерно-технического профиля может достичь миллиона человек. Подготовка на базе предприятий и учебных центров становится одним из ключевых элементов реализации стратегии.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.