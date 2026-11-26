Координационный совет по взаимодействию с местным отделением «Движения Первых» провел заседание в Мытищах 25 ноября. Участники обсудили работу первичных отделений и вовлечение школьников в новые проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищах работают 37 первичных отделений «Движения Первых». Этого результата удалось достичь благодаря совместной работе представителей сфер образования, культуры, молодежной политики и спорта.

«Мытищи сохраняют статус региональной столицы движения. Активисты принимают участие в самых разных мероприятиях. Недавно ребята встретились с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой, посетили МБУ «Леспаркхоз» и океанариум, а еще поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой помощи и других проектах», — рассказала председатель местного отделения Татьяна Макеева.

На заседании координационного совета 25 ноября участники рассмотрели эффективные практики работы первичных отделений, в том числе на базе школ, и способы вовлечения школьников в новые проекты.

Лидерам движения в образовательных учреждениях вручили благодарственные письма за активную работу и вклад в развитие организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.