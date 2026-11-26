Выставки Рустама Курбанова «Восток-Запад» и Екатерины Штуц «Окно в детство» проходят в Раменском историко-художественном музее до 17 января 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Восток-Запад» посвящена 75-летию Рустама Курбанова, члена международного художественного фонда. Его пейзажи, созданные в путешествиях, показывают контраст природы средней полосы России и южных стран. В экспозиции — старинные улочки Самарканда, Хивы и Бухары, берега Волги и Меры.

Его супруга, член союза художников России Екатерина Штуц, представила на выставке «Окно в детство» реалистичные работы маслом на холсте. Они объединяют воспоминания нескольких поколений семьи: детство художницы, взросление ее дочери и непростую юность матери.

Курбанов и Штуц познакомились и создали семью во время учебы в Суриковском институте. Курбанов работал в традициях русской реалистической пейзажной живописи. Его произведения из цикла «Старая Москва», запечатлевшие исчезающую дореволюционную Москву, продаются на аукционах. Работы художника хранятся в краеведческом музее Заволжска и частных коллекциях в России и за рубежом.

Штуц работает в жанрах городского и деревенского пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой сценки и анималистики. Среди ее любимых тем — цветы и животные. На выставке представлены цветочные композиции и работы по дачным зарисовкам с животными. Ее произведения также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставки открыты до 17 января 2027 года. Возрастная маркировка — 0+. Подробности — на сайте музея.

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