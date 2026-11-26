Гороскопы и предсказания на 2027 год

Год серьезных решений и финансовых возможностей: гороскоп для Рака на 2027 год

В материале РИАМО — о том, что ждет Раков в 2027 году.

Общий гороскоп Рака на 2027 год

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Сатурн и Нептун в Овне: что ждет Раков в карьере в 2027 году

Сатурн и Нептун весь год идут по Овну, который находится в напряженном аспекте к вашему знаку и связан со сферой карьеры и статуса. Это время серьезных задач: придется брать больше ответственности и доказывать профессионализм. Нептун добавляет вдохновения, но и тумана, поэтому цели стоит проверять практикой и сроками.

Юпитер во Льве: финансовые возможности Раков до 26 июля

В первой половине года Юпитер идет по Льву, то есть по сфере ваших финансов. Это хорошее время для заработка, оформления выгодных сделок и укрепления материальной базы. Особенно удачны апрель и июль, когда Юпитер образует трин с Сатурном и поддерживает карьерные начинания.

Юпитер и Плутон: что будет с деньгами и общим бюджетом Раков

В первой половине года Юпитер во Льве находится в оппозиции к Плутону в Водолее. Это напряжение между личными интересами и общими ресурсами: возможны споры о совместном бюджете, кредитах и долгах. Договариваться и четко фиксировать условия будет выгоднее, чем настаивать на своем.

Юпитер в Деве с 26 июля: учеба, поездки и новые знакомства

26 июля Юпитер переходит в Деву и остается там до конца года. Это гармоничный секстиль к вашему знаку: открываются возможности в обучении, поездках, переговорах и новых знакомствах. Вторая половина года станет временем легкости и расширения круга общения.

Уран в Близнецах и Плутон в Водолее: скрытые перемены в жизни Раков

Уран весь год идет по Близнецам, то есть по «скрытой» сфере вашей жизни. Перемены могут происходить тихо, на уровне мыслей, привычек и планов. Трин Урана и Плутона связан со скачком в сфере ИИ, коммуникаций и науки, и вам он поможет через интуицию и неожиданные идеи.

Ретроградные планеты в 2027 году: даты и влияние на Раков

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Меркурий отступает с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября. Июньский ретроград начинается в Раке, то есть в вашем знаке, поэтому его эффект для вас особенно заметен. Также ретроградны Марс (с 11 января по 2 апреля), Юпитер (до 13 апреля), Плутон (с мая по октябрь), Нептун (с 9 июля по 15 декабря), Сатурн (с июля до конца года) и Уран (до 8 февраля и с 15 сентября до конца года).

Любовный гороскоп Рака на 2027 год

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Венера в 2027 году: что ждет Раков в любви и отношениях

Венера весь 2027 год идет прямым ходом, меняя знак каждые три–четыре недели. Для Раков, которые ценят надежность, это хорошая новость: в отношениях меньше резких поворотов и больше предсказуемости.

Сатурн в сфере карьеры может забирать много времени и сил. Вы будете чаще задерживаться на работе, а близкие потребуют внимания. Старайтесь заранее планировать время для семьи и не откладывать важные разговоры на потом.

Одинокие Раки: когда возможны новые знакомства в 2027 году

Самое удачное время для знакомств приходится на вторую половину года, когда Юпитер в Деве благоприятствует общению. Новая связь может начаться на курсах, в поездке или через друзей и коллег. Уран в «скрытой» сфере делает возможными и внезапные чувства: не отмахивайтесь от импульса, но проверяйте его временем.

Ретроградные Марс и Меркурий: как они повлияют на отношения Раков в паре

До начала апреля Марс ретроградный и повышает раздражительность. Не принимайте окончательных решений о расставании и переезде в эти недели. Ретроградный Меркурий, особенно в июне, возвращает из прошлого неоконченные разговоры, и это шанс их завершить.

Осенью отношения становятся спокойнее и теплее. Хорошее время для общих поездок, обсуждения быта и планов на будущее.

Гороскоп здоровья Рака на 2027 год

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Сатурн и Нептун могут сказываться на настроении: возможны усталость, тревожность и ощущение перегруза. Не копите напряжение в себе, делитесь переживаниями с близкими и давайте себе время на отдых.

В периоды напряжения Раки склонны к эмоциональному перееданию. Попробуйте выстроить спокойный режим питания и найти другие способы снимать стресс: прогулки, творчество, теплые ванны, общение.

Пока Марс ретроградный (до 2 апреля), энергии меньше, чем хочется. Не берите на себя лишнего и выбирайте мягкие нагрузки: плавание, йогу, прогулки.

Когда Юпитер переходит в Деву, самочувствие улучшается. Это хорошее время для чекапа, начала регулярной активности и наведения порядка в режиме дня.

Финансовый гороскоп Рака на 2027 год

Фото - © Медиасток.рф

Деньги Раков в первой половине 2027 года

Юпитер во Льве, в вашей сфере денег, благоприятствует заработку и укреплению финансов. Весной и в середине лета возможны повышение, новые источники дохода и выгодные сделки. Не упускайте окна возможностей: апрель и июль особенно удачны.

Из-за оппозиции Юпитера и Плутона в первой половине года возможны споры о совместных деньгах, кредитах и наследстве. Фиксируйте договоренности, внимательно читайте документы и не берите кредиты на эмоциях.

Доходы во второй половине 2027 года: учеба, переговоры и новые проекты

После 26 июля Юпитер в Деве благоприятствует доходам, связанным с обучением, консультациями, переговорами и поездками. Хорошее время для побочных проектов и новых навыков. Остерегайтесь схем с быстрой прибылью: Нептун любит красивые иллюзии.

Карьера Раков в 2027 году: чего ждать от работы

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Сатурн в Овне не дает быстрых побед, но награждает за терпение и профессионализм. Рост доходов будет связан с ответственностью и качеством работы, а не с везением.

Что делать Ракам в 2027 году: советы гороскопа

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Укреплять финансы до конца июля. Юпитер во Льве поддерживает рост доходов.

Браться за серьезные профессиональные задачи. Сатурн награждает за ответственность и терпение.

Фиксировать договоренности по деньгам. Четкие условия снимут споры о совместном бюджете.

Перепроверять документы в ретроградные недели Меркурия, особенно в июне.

Учиться и осваивать новое после 26 июля. Юпитер в Деве открывает двери в обучении и поездках.

Выделять время для семьи и близких. Баланс между работой и домом сохранит тепло в отношениях.

Заботиться об эмоциональном состоянии. Прогулки, творчество и общение помогут снять напряжение.

Создавать финансовую подушку. Запас придаст уверенности в сложные периоды.

Прислушиваться к интуиции. Уран в скрытой сфере подсказывает необычные решения.

Проводить ревизию в октябре. Пересмотрите цели, бюджет и здоровье.

Что не рекомендуется делать Ракам в 2027 году

Фото - © Ирина Курносова / Фотобанк Лори