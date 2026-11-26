Образовательный проект «Умный город» заработал 25 ноября в гимназии № 23 в Химках. Школьники смогут создавать прототипы, программировать и осваивать управление беспилотниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии № 23 открыли площадку для практического обучения, технического творчества и профориентации школьников. Проект «Умный город» объединяет креативный и инженерный кластеры, изготовление прототипов, программирование и создание виртуальной реальности.

На открытии присутствовали заместитель главы Химок по вопросам социальной политики, культуры и спорта Елена Филатова, начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова, председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и другие гости.

«Здесь можно пройти путь от идеи до работающего прототипа, попробовать себя в разных инженерных направлениях и сделать первые шаги к будущей профессии», — рассказала директор гимназии № 23, депутат совета депутатов Химок Олеся Климачева.

В профессиональных мастерских школьники познакомятся с управлением беспилотными летательными аппаратами, разработками в виртуальной реальности и современным моделированием. К реализации образовательных программ привлечены ведущие вузы, колледжи и индустриальные партнеры.

«Благодаря таким проектам у школьников появляется возможность получать знания и применять их на практике, развивать инженерное мышление, создавать собственные разработки и уже со школьной скамьи готовиться к востребованным профессиям», — отметила Ирина Болгова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.