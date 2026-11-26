Гемофильная инфекция особенно опасна для маленьких детей: она может поражать мозг, суставы и сердце. Основная мера профилактики — вакцинация, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что гемофильная палочка передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, в том числе через полотенца, посуду и игрушки.

У детей до 5 лет из-за незрелого иммунитета инфекция может вызвать респираторные заболевания, менингит, воспаление надгортанника, пневмонию и сепсис. Тяжелое течение повышает риск смерти. У детей до 14 лет и взрослых инфекция чаще проявляется повторными тонзиллитами и синуситами. Врачи назначают антибиотики и средства для облегчения симптомов.

Вакцинация входит в национальный календарь профилактических прививок. Схема предусматривает введение вакцины в три, четыре с половиной и шесть месяцев, ревакцинацию — в 18 месяцев. Прививка также рекомендована людям с хроническими заболеваниями, включая бронхиальную астму, пороки сердца и иммунодефицитные состояния.

После вакцинации возможны слабость, снижение аппетита, покраснение и припухлость в месте укола, повышение температуры до 37,5–38 градусов.

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