По данным отчета Еврокомиссии, на который ссылается издание, с января по сентябрь этого года Россия получила от экспорта сырой нефти 102 млрд долларов — больше, чем за весь 2025 год. Авторы связывают рост с энергетическим кризисом на фоне американо-израильской войны против Ирана и политикой США.

Как пишет Berliner Zeitung, в сентябре Трамп подписал закон о санкциях против источников российских доходов, но через четыре недели приостановил действие ряда его положений. Затем он заключил с Владимиром Путиным сделку о поставках дизельного топлива, после которой российский экспорт этого топлива вырос. Весной администрация США также вводила временные исключения для торговли российской нефтью и нефтепродуктами ради сдерживания цен.

«В то время как европейцы пытаются ограничить доходы России от энергоносителей, ослабление Трампом санкций и последствия американо-израильской войны против Ирана частично компенсировали это экономическое давление», — отметили авторы Berliner Zeitung.

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