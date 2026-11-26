Berliner Zeitung связала рост нефтяных доходов России с политикой Трампа
Немецкая Berliner Zeitung заявила, что ослабление санкций Дональдом Трампом помогло России увеличить нефтяные доходы. Пересказ статьи публикует АБН24.
По данным отчета Еврокомиссии, на который ссылается издание, с января по сентябрь этого года Россия получила от экспорта сырой нефти 102 млрд долларов — больше, чем за весь 2025 год. Авторы связывают рост с энергетическим кризисом на фоне американо-израильской войны против Ирана и политикой США.
Как пишет Berliner Zeitung, в сентябре Трамп подписал закон о санкциях против источников российских доходов, но через четыре недели приостановил действие ряда его положений. Затем он заключил с Владимиром Путиным сделку о поставках дизельного топлива, после которой российский экспорт этого топлива вырос. Весной администрация США также вводила временные исключения для торговли российской нефтью и нефтепродуктами ради сдерживания цен.
«В то время как европейцы пытаются ограничить доходы России от энергоносителей, ослабление Трампом санкций и последствия американо-израильской войны против Ирана частично компенсировали это экономическое давление», — отметили авторы Berliner Zeitung.
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