В материале РИАМО рассказываем, где можно покататься на коньках в Москве в сезоне 2026-27, сколько это стоит и что предлагают площадки.

Когда открываются катки в Москве в сезоне 2026–2027

Крупные площадки в Москве открываются с 20 ноября по 5 декабря, фестивальные катки «Московских сезонов» традиционно стартуют в декабре, а крытые катки в ТЦ и спортивных комплексах работают круглый год.

Каток в парке Северного речного вокзала: цены и расписание 2026–2027

Фото - © Медиасток.рф

Этот каток открылся первым в сезоне, 20 ноября. Он расположен у воды. Дорожки идут по аллеям парка вдоль здания вокзала, площадь льда составляет более 7,2 тысячи квадратных метров. Кататься здесь могут до полутора тысяч человек. В билеты уже включены мастер-классы и живая музыка. Позже обещают ледяной городок с горками, две трассы тюбинга и лыжные маршруты по льду канала. Для новичков есть бесплатные «помощники фигуриста».

Адрес: Ленинградское шоссе, д. 51

Сайт: https://i.transport.mos.ru/katoksrv

График работы: со вторника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00, понедельник — технический день.

Сколько стоит: от 450 рублей.

Каток на ВДНХ в сезоне 2026–2027: самый большой лед Москвы

Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости

Это самый большой каток, он начал работу 24 ноября. Лед свыше 20 тысяч квадратных метров. Для всех гостей катка доступны шесть павильонов. В каждом из них есть Wi-Fi, туалет, прокат коньков и защитной экипировки, места для переобувания, услуги инструкторов «Первые шаги», камера хранения для обуви. Каток идет вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Вечером арена преображается подсветкой и музыкой, а в течение сезона пройдут ледовые шоу, утренние зарядки, лазертаг и даже специальный сеанс на новогоднюю ночь.

Адрес: проспект Мира, 119

Сайт: https://vdnh.ru/katok/

График работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, с субботы по воскресенье с 10:00 до 23:00, понедельник — технический день.

Сколько стоит: от 500 рублей, есть льготные билеты и бесплатные посещения для отдельных категорий.

Каток в Парке Горького 2026–2027: театральный сезон на льду

Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости

Каток откроется 4 декабря. Здесь кататься можно на 18 тысячах квадратных метрах. В этом году каток будет настоящей театральной ложей с бархатными портьерами, афишной тумбой с секретными окошками и огромным занавесом с хвойной гирляндой. Павильоны проката выполнены в духе театрального закулисья: большая елка в чаше Фигурного фонтана и световые проекции на Арке Главного входа создают атмосферу зимнего спектакля. А встречи с костюмированными персонажами, игры и выступления на льду позволяют каждому стать частью праздничного представления.

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 7

Сайт: https://parkgorkogo.ru/rinks/

График работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 23:00.

Сколько стоит: от 300 рублей, есть льготные билеты и бесплатные посещения для отдельных категорий.

ГУМ-каток на Красной площади: расписание и цены 2026–2027

Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости

Массовые катания здесь начнутся 28 ноября, сезон продлится до конца февраля. Оформление в этом году отсылает к оренбургскому пуховому платку — ажурные узоры и симметричные орнаменты. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров «Красной машины» можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои навыки в этом виде спорта. По воскресеньям наставники школы Анастасии Гребенкиной будут проводить занятия по фигурному катанию. Участники смогут освоить базовые движения и попробовать первые элементы.

Адрес: Красная площадь, 3

Сайт: https://gum-katok.ru/

График работы: с понедельника по воскресенье, с 9:00 до 23:30.

Сколько стоит: от 450 рублей, первые четыре часа в будни — бесплатно.

Мультимедийный каток в «Лужниках»: цены и расписание

Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости

Это мультимедийный каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Кататься одновременно здесь можно трем тысячам человек. Сезон начнется 27 ноября. На катке есть иммерсивные объекты, 16-метровая елка с подсветкой и экраном, световые эффекты прямо на льду. Вечером на фасаде Большой спортивной арены покажут трехмерные шоу в технике видеомэппинг. 5 декабря здесь пройдет мультфестиваль с мастер-классом Алины Загитовой — на него нужна предварительная регистрация.

Адрес: Лужники, 24, СК «Лужники»

Сайт: https://www.luzhniki.ru/objects/multimedijnyj-katok-v-luzhnikah/

График работы: В будни с 12:00 до 23:00, в выходные дни — с 9:00 до 23:00.

Сколько стоит: от 300 рублей.

Самый длинный каток Москвы в «Коломенском»: цены и билеты

Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости

Это самый длинный каток. Трасса на Царской набережной протянется на 1,7 километра вдоль Москвы-реки, а над ней — гирлянда из более чем 14 миллионов ламп, создающая эффект звездного неба. Ледовая трасса проложена между Голосовым оврагом и южной частью набережной. В большом павильоне проката можно взять помощников фигуриста, а также заточить коньки для комфортного катания. Взять коньки напрокат можно в любом из трех павильонов.

Адрес: пр-т Андропова, 39

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/746927257/

График работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 22:00.

Сколько стоит: от 300 рублей.

Каток в «Сокольниках»: цены, расписание и билеты

Фото - © Илья Питалев/РИА Новости

Каток откроется 27 ноября. Площадь искусственного покрытия превышает 5 тысяч квадратных метров. Одновременно на ней могут кататься до 800 человек. Катание на коньках можно совместить с прогулкой по парку.

Адрес: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/745863257/

График работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 23:00.

Сколько стоит: пока продажа билетов приостановлена.

Каток в саду «Эрмитаж»: маленький каток в центре Москвы

Фото - © Медиасток.рф

Каток откроется 27 ноября. Он небольшой, всего 900 квадратных метров, зато расположен в тихом переулке в центре, вечером здесь горят гирлянды, а еще проходят мастер-классы с фигуристами и есть возможность совместить катание со спектаклем в соседних театрах.

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 7

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/746908257/

График работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 23:00.

Сколько стоит: от 280 рублей.

Катки в усадьбе Воронцово: «Усадебный» и «Live! Каток»

Фото - © Медиасток.рф

Здесь есть каток «Усадебный» с естественным льдом и «Live! Каток» с искусственным льдом, который заработает с 27 ноября. Площадь катка около 800 квадратных метров. Для посетителей оборудована теплая раздевалка. За датами начала работы катка «Усадебного» нужно следить, они зависят от погоды.

Адрес: Воронцовский парк, 7

Сайт: каток «Усадебный», «Live! Каток»

График работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 23:00.

Сколько стоит: от 330 рублей на катке «Усадебный», от 350 на «Live! Каток», есть тарифы для семьи или компании.

Каток в парке «Красная Пресня»: цены и бесплатный вход для детей

Фото - © Медиасток.рф

Обновленный каток открывается 27 ноября. Здесь можно взять напрокат помощников фигуриста и коньки, а также заточить их. Для гостей работает теплая раздевалка, есть индивидуальные тренировки по фигурному катанию.

Адрес: ул. Мантулинская, 5, стр. 4

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/747233257/

График работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье и в праздники — с 10:00 до 23:00.

Сколько стоит: от 300 рублей.

Каток в кинопарке «Москино»: лед среди декораций Москвы

Фото - © Медиасток.рф

Каток откроется 5 декабря на натурной съемочной площадке «Соборная площадь» среди декораций Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов и колокольни Ивана Великого. Площадь катка — три тысячи квадратных метров. Тут на большом экране можно смотреть новогодние фильмы. К новогодним праздникам парк превращается в «Тридевятое царство» с ледовым шоу Ирины Слуцкой.

Адрес: Троицкий административный округ, Краснопахорский р-н, квартал № 107, ул. Лиозновой

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/746916257/

График работы: выходные и праздничные дни: с 11:00 до 22:00.

Сколько стоит: от 600 рублей вместе с билетом в кинопарк.

Бесплатные катки Москвы 2026–2027: где кататься и как получить билет

Фото - © Медиасток.рф

Бесплатно в Москве можно кататься на площадках проекта «Московские сезоны». В сезоне зима 2026-2027 все катки «Московские сезоны» уже работают. В разных районах города подготовили 26 катков с искусственным ледовым покрытием. Новый залили на Стартовой улице в Лосиноостровском районе, а каток на Площади Славы в Кузьминках вновь открыли после перерыва прошлой зимой. Кстати, он считается самым большим катком проекта. Помимо него, среди крупных числятся также ледовые площадки в Теплом Стане, Вешняках, Щукине, Коптеве, Марьино. Чуть меньше катки в Люблино и Северном Медведково. При необходимости оплачивается только прокат коньков или защиты, но он более чем бюджетный. Выбрать каток, оформить бесплатный билет и зарегистрироваться можно на сайте. Далее необходимо указать количество посетителей, после перехода по кнопке «Продолжить» ввести их имена, контакты заказчика и затем получить билеты по соответствующей кнопке.