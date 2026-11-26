Портал поставщиков получил премию TADviser IT Prize в номинации «ИТ-проект года в управлении регионом». Награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе была вручена на церемонии, прошедшей на площадке TADviser SummIT. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, развитие цифровых технологий в сфере закупок позволяет не только автоматизировать отдельные процессы, но и создавать удобные и эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса.

«На Портале поставщиков мы последовательно внедряем инструменты, которые помогают заказчикам быстрее искать нужные предложения и проводить закупки по оптимальным ценам, а предпринимателям — расширять рынки сбыта, не затрачивая много времени на подготовку к участию в процедурах. Сегодня платформа объединяет более 420 тысяч поставщиков и свыше 65 тысяч заказчиков из 49 регионов России. В 2026 году к ней присоединились шесть регионов. Признание проекта профессиональным ИТ-сообществом подтверждает востребованность наших решений и мотивирует нас продолжать развитие цифровых сервисов», — рассказал Пуртов.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что портал поставщиков позволяет предпринимателям из любой точки России участвовать в закупках без дополнительных затрат, а возможности платформы постоянно расширяются. На ней доступны сервисы на основе искусственного интеллекта, которые помогают пользователям на всех этапах — от размещения карточки товара или услуги до заключения контракта. В этом году на портале заработал бизнес-ассистент РЭМ, который отвечает на вопросы, подбирает закупки и контракты по заданным параметрам, умеет формировать краткое описание проекта контракта и многое другое.

TADviser — электронное издание, которое специализируется на рынке информационных технологий, телекоммуникациях и цифровой трансформации в России и странах СНГ. Премия TADviser IT Prize, учрежденная изданием, направлена на выявление и поощрение наиболее эффективных ИТ-проектов, достижений компаний и профессионалов отрасли.

Портал поставщиков был создан в 2013 году как инструмент автоматизации закупок малого объема и стал эффективным механизмом для взаимодействия государственных заказчиков и предпринимателей. В каталоге платформы представлено свыше 3,7 миллиона уникальных позиций — товаров, работ и услуг. Каждый день на портале заключается более 1,5 тысячи контрактов.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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