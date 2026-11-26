Строители фонда капитального ремонта приступили к ремонту квартир под ключ в восстановленном девятиэтажном доме в Мариуполе. Городская программа охватывает более 100 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подмосковные строители продолжают восстановление жилого фонда Мариуполя. В девятиэтажном панельном доме, пострадавшем в результате боевых действий и пожаров, после восстановления здания начался ремонт квартир. Работы ведут в рамках программы администрации города.

Капремонт предусматривает замену систем холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Это позволит обеспечить надежность и безопасность эксплуатации дома. Следующий этап — штукатурка и шпаклевка поверхностей. Завершит ремонт чистовая отделка стен, потолков и напольных покрытий.

Контроль на всех этапах осуществляли специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев поблагодарил экспертов за работу.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.