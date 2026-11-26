Мадонна и Майкл возглавили рейтинг редких имен, которые родители выбирали для детей в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Родители в Подмосковье все чаще выбирают необычные имена, отражающие семейные ценности, культурные корни и личные предпочтения.

«С начала года в Подмосковье зарегистрированы тысячи новорожденных с по-настоящему необычными именами. Рейтинг редких имен в регионе возглавили Мадонна и Майкл», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Среди редких имен мальчиков — Оливер, Рэм, Стивен, Рио, Киан, Филл, Андреас, Влас, Весемир и Алтай. По данным министерства, родители называли сыновей в честь литературных героев, в память о путешествиях и значимых событиях или искали имя, которого нет у сверстников.

Девочек называли Славяна, Эванджелина, Леонелла, Фелиция, Тереза, Милада, Малена, Весна, Милисса, Лариса, Лета и Эстер. В ведомстве связывают растущую популярность таких имен с желанием семей подчеркнуть индивидуальность ребенка.

Среди двойных имен зарегистрированы Яков Робсон, Ева Каролина, Кели Мария, Анабель-Виктория и Миа-Даша. Этот тренд последних лет отражает стремление соединить традиции двух семей или создать уникальное сочетание. Растет и интерес к древнегреческим именам: в регионе зарегистрированы Аполлон, Одиссей, Арий, Доротея, Секлетея и Феодосия.

Сотрудники ЗАГС при регистрации имени руководствуются интересами ребенка и требованиями закона. Пункт 2 статьи 58 Семейного кодекса РФ запрещает использовать в имени цифры, символы, кроме дефиса, бранные слова, указания на должности и титулы. Отказать могут не произвольно, а при нарушении этих правил.

Родители могут зарегистрировать новорожденного прямо в медицинском учреждении. Семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области, предоставляют на выбор выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.