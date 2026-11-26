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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране нового праздника — Всероссийского дня детской книги. Документ опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов .

Памятная дата вводится для того, чтобы популяризировать чтение среди подрастающего поколения.

Отмечать Всероссийский день детской книги будут ежегодно 26 марта.

Указ № 874 был подписан главой государства 26 ноября. Он вступил в законную силу со дня подписания.

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