Путин учредил Всероссийский день детской книги
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране нового праздника — Всероссийского дня детской книги. Документ опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов.
Памятная дата вводится для того, чтобы популяризировать чтение среди подрастающего поколения.
Отмечать Всероссийский день детской книги будут ежегодно 26 марта.
Указ № 874 был подписан главой государства 26 ноября. Он вступил в законную силу со дня подписания.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.